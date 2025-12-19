北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯

警消獲報後趕抵捷運中山站外。

台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。

蔣萬安指出，事件發生後即要求相關單位全面加強警戒，並同步處理現場狀況，全力追緝嫌犯，他強調，警方對嫌犯行蹤掌握明確，已不遺餘力緝凶。

蔣萬安表示，警方隨後在中山站一帶完成對嫌犯的處置，目前初步研判，嫌犯可能涉及墜落等情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運已恢復停靠與正常營運，後續相關資訊，將持續對外說明，讓社會大眾清楚了解案情進展。

據了解，嫌犯張文為本國籍，27歲、案發前為通緝身分，他在中山站週邊持刀攻擊民眾、投擲煙霧彈後，闖入誠品南西店，張男在遭包圍後墜樓，目前已送往醫院搶救。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980