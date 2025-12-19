北車、中山隨機傷人！盧秀燕指示提高警戒：向罹難者致上最深哀悼

今天（19日）傍晚，捷運台北車站和捷運中山站外發生隨機傷人事件，造成死傷。台中市長盧秀燕表示，已指示警察同仁針對車站、商圈、市場及校園周邊等人潮聚集處，提高警戒，加強巡守，並要求市警局與警政署保持密切聯繫，掌握情資。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

據了解，該起案件的嫌犯名為張文，戶籍地在桃園楊梅，但他在1月間搬到台北中正區，並開始研究製造汽油彈的技巧。案發後由中正第一分局報請台北地方檢察署指揮搜索該租屋處，當場查獲製作汽油彈的工具及相關材料，顯然是預謀犯案，下午甚至還疑似在家中放火。張文已於19日晚間7點42分確認死亡，警方正積極調查嫌犯最近的活動動態及交往關係，全力釐清犯案動機，以防範類似事件再次發生。

兇嫌張文19日晚在北捷北車、中山站隨機殺人。（圖／翻攝畫面）

盧秀燕深夜在臉書發文表示，台北市發生嚴重的暴力事件，造成無辜的民眾不幸傷亡，她感到非常沉痛，「我要向罹難者及家屬致上最深的哀悼，也期盼傷者早日康復。」

台北市１９日傍晚發生多起隨機攻擊事件，造成死傷。（圖／中天新聞）

盧秀燕強調，突發的暴力事件，市民的安全永遠是第一優先。她已經指示警察同仁針對車站、商圈、市場及校園周邊等人潮聚集處，提高警戒，加強巡守。同時，也要求市警局與警政署保持密切聯繫，掌握情資，共同守護市民家人安全。

