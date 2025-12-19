北車、中山隨機攻擊案！嫌犯「張文」租屋處搜到汽油彈材料「預謀犯案」

今（19）日傍晚在捷運台北車站和捷運中山站外發生的隨機傷人事件，目前已經造成3死6傷！台北市警察局刑事警察大隊大隊長表示，北市已動員所有警力，在各公共運輸站體加強巡邏，確保民眾安全。嫌犯從誠品南西店頂樓墜落，已於晚間7點42分確認死亡。

今（19）日在捷運台北車站和捷運中山站外發生的隨機傷人事件，目前已經造成3死6傷。（圖/警方提供）

警察局本部已緊急成立「反恐應變中心」，編組專責人員進駐待命，隨時因應突發狀況。刑事警察大隊也全力配合各分局，針對嫌犯的來源動線展開深入調查，務必釐清是否為單獨一人犯案，或有共犯存在。

廣告 廣告

據了解，嫌犯名為張文，戶籍地在桃園楊梅，但他在1月間搬到台北中正區，並開始研究製造汽油彈的技巧，警方表示張文的家鄉幾乎無人居住，事件的具體動機仍待釐清。案發後由中正第一分局報請台北地方檢察署指揮搜索該租屋處，當場查獲製作汽油彈的工具及相關材料，顯然是預謀犯案，下午甚至還疑似在家中放火。

今（19）日在捷運台北車站和捷運中山站外發生的隨機傷人事件，目前已經造成3死6傷。（圖/中天新聞）

北市已動員所有警力，在各公共運輸站體加強巡邏，確保民眾安全。（圖/警方提供）

目前張文已於晚間7點42分確認死亡，警方正積極調查嫌犯最近的活動動態及交往關係，全力釐清犯案動機，以防範類似事件再次發生。同時，警方另針對人潮密集時段、轉乘車站及重點出入口，加強巡邏密度，並結合捷運公司站務人員及相關單位，共同落實通報機制與現場應處作為，以迅速掌握可疑狀況，降低治安風險，並輔以轄區分局警力，全力防範及遏阻犯罪仿效行為。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或撥打110，捷警將立即派員趕赴處理，確保民眾安心通勤、放心搭乘。

延伸閱讀

北車、中山爆「隨機傷人」！網酸：多看「小橘書」學習保護自己

北車、中山驚傳隨機傷人！卓榮泰下令：徹夜查出嫌犯犯罪動機

北車與中山站連環攻擊！嫌犯丟煙霧彈、持長刀隨機砍人釀9傷4命危