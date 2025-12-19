北車、中山隨機攻擊釀死傷！蔣萬安：即刻啟動全市加強維安戒備

捷運台北車站和捷運中山站發生隨機傷人事件，面對警方圍捕，嫌犯從誠品南西店頂樓墜落，於晚間7點42分確認死亡。台北市長蔣萬安表示，他即刻要求各單位，啟動全市加強維安戒備，在各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、大型活動，加派警力，提高見警率，後續也會全力追究各項責任，還被害者公道。

台北市長蔣萬安宣布全面提升戒備。（圖／中天新聞）

蔣萬安晚間受訪時表示，剛剛緊急召開跨局處的會議，即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，「由我親自主持，跨局處來隨時彙整最新狀況」。醫療救援的部分，也即刻給予全面救助，目前最新狀況，總共3名OHCA，9名傷者，他也親自前往醫院了解狀況，並慰問家屬，後續也會給予家屬心理和法律等方面的協助。

蔣萬安指出，他即刻要求警察局各單位，啟動全市加強維安戒備，以及巡檢機制，台北市各車站、捷運站、商圈，人潮聚集的地方、大型活動，提高見警率，加派警力，提升巡邏力度。在捷運站的部分，每日70名警力，並向警政署請求加派85名維安警力。

中山站發生隨機傷人事件。（圖／翻攝畫面）

蔣萬安說，嫌犯畏罪墜樓，確定死亡，後續警察局也會全面進行相關調查。他前往台大探視一位男性傷者，對方在台北車站M7出口第一時間看到嫌犯時，試圖制止，不幸受到攻擊。蔣萬安指出，他和家屬對此都非常痛心，後續除了捷運公司會全面給予慰問協助，也對願挺身而出、富有正義感的民眾給予最高肯定。

同時，蔣萬安也透過轉述了解，中山站攻擊事件發生當下，有一名女醫生即刻出手救助，讓其中一位傷者能夠爭取急救的黃金時間，非常感謝民眾願意挺身而出，施以救助，後續會持續確保全市安全。

蔣萬安表示，法務局已啟動各項後續法律作為，一定是全力追究各項責任，還給傷者公道。根據警察局調查，嫌犯從M7出口往北走到中山站外，他準備了汽油彈、煙霧彈，且手持利器，還有很多細節需要深入了解，警察局會徹夜全面清查。

北市已動員所有警力，在各公共運輸站體加強巡邏，確保民眾安全。（圖／警方提供）

蔣萬安指出，據了解，嫌犯為87年次，因逃避兵役正在被通緝。他在中正區租屋，至於他是如何取得汽油彈原料？警察局正在積極偵辦當中。接下來的各項大型活動，全面提升戒備，警察局會縝密周延規劃，以高標準進行維安。

