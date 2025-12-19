北車、中山隨機攻擊！三鐵齊發聲：加強防範措施

鐵路警察局加強巡邏。（圖／東森新聞）





捷運台北車站和中山站今（19）日傍晚驚傳隨機攻擊事件，交通部、鐵路局及高鐵都發布新聞稿說明，強調會確保旅客安全。

交通部

針對今（19）日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部表示，第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。

目前現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。

交通部長陳世凱特別要求，全國各大交通場站（包括航空站、港口及重要觀光景區）同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。

截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

鐵路局

鐵路局也強調，各分局、大隊將加強防範措施，包含：

一、提高見警率：

加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處。

二、強化聯防機制：

協同臺、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

三、快速通報及反應：

各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

四、現場應變處置：

接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

五、持長槍執勤戒備：

警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，讓民眾安心。

高鐵

台灣高鐵第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。

