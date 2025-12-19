北車、中山隨機攻擊 警方：犯嫌北車犯案後徒步地下街至中山

台北車站及捷運中山站周遭今天(19日)發生隨機傷人事件，已造成3位民眾與嫌犯共4人死亡，還有多人受傷送醫。警政署長張榮興晚間受訪表示， 警方會盡快釐清嫌犯犯案動機及是否有其他共犯。

台北市刑大大隊長盧俊宏表示，經調查，張姓嫌犯在北車犯案後，徒步經地下街至中山南西的「千慧商旅」，在旅館待了僅30秒左右，便快步跑到誠品南西店門口，朝路過民眾進行無差別攻擊，在警方到場以後，張嫌前往誠品南西店的六樓跳樓，在今晚7點48分宣告急救無效死亡。

盧俊宏指出，警方第一時間搜索張嫌於中正一租屋處、誠品南西店千慧旅館及張嫌桃園的住家，並針對嫌犯家屬進行訪談，瞭解平日交往、健康的情況。盧俊宏提到，目前為止調閱監視器，尚未發現共犯 ，警方將徹夜中調集刑事警力、鷹眼小組釐清嫌犯犯案過程，並且於明日(20日)上午10時於台北市政府警察局局長李西河召開記者會向各界詳細說明。

張榮興強調，在台北地檢署指揮下，請台北市政府警察局連夜偵查。另外，今明兩天假日針對全國重大活動或人潮聚集的場所，將加強警力安全維護。他表示，對於全國的航空、鐵路、捷運也會加強警力安全維護。

最後，張榮興表示，台北市政府警察局也將協助被害者家屬後續相關協助。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。