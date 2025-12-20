北車、中山隨機攻擊3死11傷 嫌犯遭圍捕墜樓身亡

捷運內煙霧瀰漫，還有受傷民眾倒地，多位北捷人員第一時間趕來急救。台北捷運板南線台北車站M7出口的B1通道，20日晚間5時許，傳出有人丟擲煙霧彈，導致現場瀰漫濃煙，還持刀傷人。

警方查出，犯案的27歲男子張文，短暫回到捷運中山站附近旅館拿凶器後，再度跑到中山站外馬路，施放煙霧彈，並持凶器無差別攻擊民眾。

速食店員工李先生說：「聞到煙霧彈的味道，就是比較刺鼻的，聽到的話就是民眾都在尖叫，所以他們就是在尖叫跟硝煙味中這樣跑進來。」

廣告 廣告

百貨公司緊急疏散民眾，由於是週五晚間，中山站附近人潮眾多，大批警消趕抵現場，對受傷民眾進行搶救，並圍捕兇嫌。張文之後闖進百貨公司墜樓，送醫搶救後不治。

警方漏夜搜索他在台北市中正區租屋處、中山站附近入住旅館，以及桃園楊梅老家，並訪談家屬了解交友與健康狀況。

警政署長張榮興表示，「發現部分犯罪相關的凶器，另外對於他的住家，也連夜地去作了解。」

警方指出，張文住旅館約3天，19日下午兩度在路邊放火燒機車，更回到租屋處縱火，轉移警消注意力；在台北車站犯案後，還回飯店拿刀械、信號彈等；經調閱監視器畫面，尚未發現有共犯，會持續追查張文犯案過程及動機。

台北市長蔣萬安強調，全市維安加強戒備和巡檢，同時下令法務局追究嫌犯賠償責任。

台北市長蔣萬安回應，「關於接下來各項的大型活動，我們會全面地提升各項的警力還有見警率，相關的戒備，警察局這邊都會做縝密周延地規劃。」

根據了解，兇嫌張文因為《妨害兵役治罪條例》遭到通緝。這起隨機傷人案，目前已造成3名民眾死亡，還有11人受傷，受傷民眾目前仍由醫院全力救治中，檢警也將持續調查釐清，凶嫌背後真正的犯案動機。