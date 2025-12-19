北車、中山隨機殺人第3死！ 27歲男騎士頸部撕裂傷「搶救不治」

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市今（19）日傍晚接連發生兩起攻擊事件，下午約5時30分，台北車站M7出口先傳出一名男子戴著防毒面具，丟擲煙霧彈後迅速逃離現場；不久後，疑似同名男子移動到中山站，手持長刀隨機攻擊4、5名路人，並有機車騎士中刀，稍早一名送往馬偕醫院的27歲蕭姓男騎士，因喉嚨撕裂傷，於晚間8時10分宣告不治，本案目前已有3死，當中包含嫌犯張文。

社群平台Threads流出多段影片，其中一段畫面顯示，嫌犯站在斑馬線中央，不斷朝四周拋擲煙霧彈，民眾驚慌四散奔逃。隨後，他拿起長刀衝向正在等紅燈的整排機車騎士，靠近其中一人後突然刺擊，騎士中刀後摀著身體駛離現場，據多名目擊者指出，受傷騎士外套被大量血跡染紅，畫面怵目驚心。

