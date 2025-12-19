北車、中山隨機殺人4死5傷！嫌犯張文墜樓亡 死傷者名單曝

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

北捷台北車站、中山站今（19）日傍晚發生隨機攻擊事件，傷者中再1人死亡，一名37歲王姓男子因心臟外傷，經新光醫院收治搶救後仍於晚間10時13分不治。目前本案死亡人數已4死，包含嫌犯張文在內。

北捷台北車站、中山站今（19）日傍晚發生隨機攻擊事件，本案造成4人死亡，包含嫌犯張文在內。圖為兇嫌送醫畫面。（圖／網友＠mon_dailyrecords授權提供）

北捷台北車站19日下午5時30分左右發生煙霧彈攻擊事件，一名頭戴防毒面罩的男子陸續在北車M7出口投擲多枚煙霧彈，現場還發現疑似汽油彈的物品。一名路過的57余姓男子欲上前阻止張文犯行，卻反遭持刀砍傷，當場失去生命跡象，送往台大醫院後搶救仍不治。另有一名54歲捷運局員工為了撲滅煙霧彈遭嗆傷送醫。

嫌犯張文約莫晚間6時30分現身北捷中山站外，沿途持續丟擲煙霧彈，手持長刀隨機攻擊路人及停等紅燈的機車騎士，隨後闖入誠品南西內砍人，張文在百貨內遭警方包圍後，直接選擇墜樓，當場失去生命跡象，送網國泰醫院後，於晚間7時42分宣告死亡。

另外，張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子遭砍傷頸部，被送往馬偕醫院搶救後於晚間8時10分不治身亡；37歲王男也因傷勢嚴重，搶救後仍於晚間10時13分不治。

根據19日22時30分最新死傷狀況如下：

【北捷台北車站】

1.余姓男子57歲，外科OHCA送台大。20時7分宣告不治。

2.男性54歲，捷運局員工，初期滅火嗆傷，意識清楚送馬偕。

【中山南西商圈】

1.嫌犯張文27歲，外科OHCA送國泰。19時42分宣告不治。

2.蕭姓男子37歲，外科OHCA、喉嚨撕裂傷，送馬偕。20時10分宣告不治。

3.王姓男子37歲，外科OHCA，送新光。22時13分宣告不治。

4.莊姓男子23歲，右胸部穿刺傷，送內湖國醫。

5.汪姓男子32歲，左頸部切割傷1公分深，送台大。

6.黃姓女子56歲，肩部割傷，送中興。

7.黃姓女子49歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

