北車、中山隨機砍人引恐慌！iPhone內建「1功能」趕緊設定





5月21日上午11點，台中捷運發生了隨機砍人事件，12月19日，在台北車站、中山商圈也發生嚴重的隨機砍人事件，造成多人傷亡，讓民眾感到又震驚又害怕！

若不幸真的遇到這種攻擊，該如何自保也瞬間變成熱門討論話題，除了之前教過的「遇到隨機攻擊事件該怎麼辦？3招增加存活機會」，你知道iPhone手機其實還藏著一個隨時可能救命的功能嗎？

3個保命準則

當我們遇到類似的傷人事件時，除了遵循3準則：逃跑、躲藏、搏鬥之外，若不幸真的受傷，其實iPhone有一內建功能可以幫助我們在危急時刻，快速聯繫家人，或是讓醫護人員給予適當醫療幫助。

健康App「醫療卡」是什麼？

健康App示意圖。圖片來源：CaVa

而這個功能就是「健康App」的「醫療卡」功能，網友開始頻傳這功能主要是前幾天在高雄夢時代附近，一名男子目擊了一場車禍，他除了迅速幫傷者叫救護車，還靈機一動，用傷者的iPhone開啟健康App的醫療卡功能，成功聯繫到了傷者的家人。

這次經歷讓他在「Threads」發文呼籲所有iPhone用戶一定要設置醫療卡，因為在緊急情況下，這功能能讓路過的人提供即時的協助，備而不用，但用則萬全。

如何設置「醫療卡？

健康App醫療卡設定示意圖。圖片來源：CaVa

根據Apple官網教學，設置「醫療卡」非常簡單，只要打開健康App，點擊右上角的圖像，選擇「醫療卡」就能進行設置，你可以輸入個人的身高、體重、血型、醫療狀況、過敏反應等資訊，最重要的是一定要添加「緊急聯絡人」，這些資料在危急時刻，可能成為救命的關鍵！

隨著台中捷運砍人事件的爆發，健康App醫療卡的貼文也更受關注，許多iPhone用戶紛紛表示自己從未注意過這麼實用的功能；也有少部分人已經設置好，並讚嘆其重要性。

在這個科技時代，手機不僅是溝通工具，還可能是救命神器。趕快打開你的健康App，設置好醫療卡吧！或許在某個關鍵時刻，它能讓你或你的家人、朋友多一分保障，少一分擔憂。

主圖來源：pexels

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

