北車.中山隨機砍人案 網熱議:多看"小橘書"學自保

台灣再度發生隨機傷人案，犯案的暴徒張文先丟煙霧彈製造恐慌，再持長刀隨機攻擊，。不少網友紛紛討論起政府日前發放的「小橘書」（全民安全指引），其實就教過遇到"煙霧彈"時，要用手帕遮掩口鼻、逃往上風處。前國安局教官則說，真被歹徒追上、攻擊時，不管徒手還是拿著包包，最優先保護頸部與軀幹。

扔擲煙霧彈後，張文拿著長刀跑進商場，民眾竄逃而出，隨機傷人案件喚起社會民防自救意識。

前陣子政府發放"全民安全指引"小橘書就提及，遇到濃煙這類"毒化物質"時，可以用手帕遮掩口鼻、逃往上風處，脫離險境後才能用CPR或止血帶協助受傷民眾。

北車、中山爆隨機砍人案 網熱議：多看小橘書學自保

小橘書也有教大家遇到化學物品攻擊時的自救方法。（圖／民視新聞）





立委（民）沈伯洋：「如果能夠逃跑一定先逃跑，大家逃難的過程中，一定也會產生推擠，尤其在人潮眾多的地方，推擠的時候要怎麼去保護自己的胸腔，比如要有一定的距離，讓自己的胸腔隔出一個範圍，判斷危機狀況解除後，要去救別人，出血的話我們之前都建議大家，要帶急救相關的止血帶在身上。」

沈伯洋強調，一般人遇到危險時，絕對三十六計逃為上策。沃草在2021年出版的"公民防衛指南"則教大家遇到無差別攻擊時，先跑再躲，都沒辦法時，手邊的背包都可以是防衛工具。

北車、中山爆隨機砍人案 網熱議：多看小橘書學自保

沃草過去也教學，遇到無差別攻擊時，逃走為先。（圖／沃草提供）





前國安局教官莊勝顯：「看到以後（拉開）安全距離，邊跑的時候你可以拿下來就拿下來，那你要往上格擋往下格擋，或者是擋完要跑，不動就是保護自己的身體。」

前國安局教官示範，被暴徒盯上時，不管是徒手或者有背包，優先保護軀幹跟頭部與頸部，一有機會就趕快再跑。

前國安局教官莊勝顯：「跑不掉了藏不掉了，被追了那被追上來，抵抗你才有機會活下來，跑藏打那打了之後還是要繼續跑，跑了之後要繼續藏，再不行跑藏打跑藏打，直到安全為止。」

台灣近年來發生多起蓄意、有預謀隨機傷人案件，有民防意識才能給自己爭取第一時間活命機會，避免這飛來橫禍。

