北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者

即時中心／潘柏廷報導

桃園一名27歲男子張文，本（12）月19日前往北車及中山站週邊，竟持刀隨機砍向路人，事後他逃至誠品南西店頂樓墜樓身亡；本起事故包含張文共4人死亡，還有11名民眾受傷。台北市長蔣萬安今（21）日下午前往台大醫院，向幫助民眾的顏姓父女檔醫師轉達傷者感謝之意後，再次前往各家醫院訪視1219事件的5位住院傷患，相關畫面也曝光。

回顧大致案情，張文19日先前往捷運北車M7出口外，除施放煙霧彈外，更持刀攻擊路人，隨後更逃逸至中山站週邊展開無差別攻擊，最終他跑至誠品南西店頂樓疑似畏罪輕生，送往國泰醫院救治後仍宣布不治；本起事故造成包含張文在內4人死亡，另有11位民眾受傷，而有些受傷民眾也送入醫院接受治療。

蔣萬安赴醫院探視傷者時，有一名黃姓傷者向對方提到，當時遭砍傷時有一對台大醫師父女檔即刻救援，自己才逃過一劫，希望蔣萬安能轉達自己的謝意；爾後也查出兩人就是台大急診醫師顏瑞昇父女檔，因此蔣萬安下午前往台大醫院，轉達謝意。之後蔣萬安也再次前往各家醫院訪視1219事件的五位住院傷患，相關畫面也隨之曝光。

