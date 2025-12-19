北車、中山隨機砍人！多人命危 卓榮泰前往台大醫院探視傷患

即時中心／潘柏廷報導

來自桃園一名27歲張姓通緝犯，今（19）日下午在台北市的捷運台北車站，以及中山商圈犯下丟擲煙霧彈、隨機砍人的嚴重事件，並造成多人OHCA的情況，而凶嫌更在逃往新光三越南西店並墜樓，目前也送醫搶救。對此，卓榮泰晚間8時在中正一分局前受訪強調，要徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，談話過後也前往台大醫院探往傷者。

卓榮泰今晚8時在中正一分局受訪表示，各位國人同胞，台北車站捷運出口及捷運中山站，兩地分別發生蓄意傷害路人的犯罪行為。

同時，卓榮泰說，這名張姓嫌犯在中山站繼續犯罪後，經過員警追捕現在已經墜樓，目前呈現OHCA狀態，「另外很不幸地，兩地當中有3位民眾呈現OHCA，另外有5位民眾遭受刀傷；剛剛已經要求衛生福利部，通令所有已經受理的醫院全力急救受傷的民眾」。

另，卓榮泰提到，要求台北市警局全力配合檢察官所有偵辦需要的調查過程，也指示內政部警政署全力支援；目前全國各地，包括鐵公路、航空站等重要地點，目前維持高度戒備，絕不鬆懈。

第二，卓榮泰也強調要徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他關聯，務必讓民眾在最短時間內瞭解政府所掌握的訊息，讓大家安心。

最後，卓榮泰也說，剛剛也謝謝台北市副市長、台北市長蔣萬安探望受傷民眾，也與警察方面做重要交代，希望市警局能夠與警政署通力合作，一起盡快偵破該案。

