北車、中山隨機砍人2死7傷! 交通部說明高鐵、台鐵、捷運營運現況

台北捷運台北車站M7出口傳出遭人投擲煙霧彈意外事件。圖為列車一度停運人潮擁擠。 圖：翻攝「臉書」聲量看政治粉絲專頁

[Newtalk新聞] 台北車站、捷運中山站今（19）天爆發隨機砍人事件，一名男子頭戴防毒面具，不明原因丟擲多顆煙霧彈，並持刀衝入人群中亂砍，最新統計已造成2死7輕重傷，交通部說明，已要求全國各大交通場站提升安全戒備，聯合警方加強巡邏，目前高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛，也加強維護台北車站周遭交通，呼籲旅客配合現場人員指示。

交通部表示，針對今日晚間台北車站發生攻擊事件，第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。目前現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。

同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。交通部長陳世凱特別要求，全國各大交通場站，包括航空站、港口及重要觀光景區，同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。

機場捷運方面，鑑於機場捷運也會到達台北車站，全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業，大批警力也進場巡邏。目前防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

