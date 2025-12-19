北車、中山隨機行刺 賴清德斥暴徒：全國擴大戒備

為保留現場，中山商圈部分地方維持封鎖。

北捷台北車站M7、M8出口及中山百貨商圈，今（19日）傍晚接連遭到27歲張姓男嫌投擲煙霧彈並持刀隨機行刺，目前已造成9傷4命危，張嫌也在警方圍捕時墜樓，目前在醫院搶救，稍早總統賴清德發聲。

賴清德表示，傍晚台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件，提醒國人若正在車站或人潮密集處，務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散，發現可疑人士、物品或異常狀況，立即通報警方與站務人員；賴清德另也呼籲，警方及有關單位已全國擴大戒備，勿轉傳未經查證訊息，至於行兇暴徒，政府將依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸。

行政院長卓榮泰也表示，第一時間已要求警政署就全國鐵公路車站、航空站提高戒備，台北車站、中山站周遭，則因暫時保留現場、加強戒備，會有短暫不便希望大家配合相關措施，另已要求警方迅速完整作案情的釐清，並全面擴大戒備、全力偵辦。





