北車、中山驚傳隨機傷人！卓榮泰下令：徹夜查出嫌犯犯罪動機

捷運台北車站、中山站發生無差別攻擊事件，嫌犯遭警方包圍後，從誠品南西店樓頂墜落，送醫搶救後不治身亡。行政院長卓榮泰表示，已指示警方在全國各地各重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈，同時徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰表示，在極短時間內，台北車站捷運出口和中山站分別發生犯罪行為，嫌犯經了解是同一人，張姓嫌犯在中山站犯罪後，經過員警追捕，墜樓OCHA。很不幸的，兩地當中也有3位民眾OCHA，另外還有5位民眾受傷，剛剛要求衛福部，還有所有受理的醫院全力搶救，也要求台北市警局要全力配合檢察官偵辦調查。

捷運中山站19日晚間發生隨機傷人事件。（圖／授權自threads@realestatebless）

卓榮泰說，已指示警政署全力支援，同時有兩項重要要求給各單位，目前全國各地包括重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈，要徹夜查出張姓嫌犯的犯罪動機，並清查有無其他相關聯，務必讓民眾在最短時間內了解政府掌握的訊息，讓大家安心。他也感謝台北市長蔣萬安等人探望受傷的民眾，也向員警做了重要交代，希望市警局能夠跟警政署通力合作，盡快偵破。

卓榮泰透露，目前警方已前往嫌犯居所進行搜索，若有狀況會由警方說明。同時，第一時間了解情況後，就請警政署通令各重要鐵公路車站、航空站加強措施，但中山站是在路面上，站場裡面還是要看當時員警執勤過程。目前有掌握幾項嫌犯的通緝跟犯罪前科紀錄，身分進一步確認當中，兩個地點是同屬一人，這是確實狀況，進一步從背景跟相關連狀況，徹夜了解狀況。

捷運台北車站有人投擲煙霧彈。（圖／翻攝自threads@lesleygdgd）

卓榮泰說，嫌犯身著類似防彈衣的服裝，頭戴面具，且看狀況是蓄意丟擲煙霧彈，手持長刀對民眾做無選擇性傷害，一定要徹夜查出動機，避免類似行為。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

