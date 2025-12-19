北車、中山「無差別攻擊」嫌犯墜樓！蔣萬安公布他身分：87年次是通緝犯

台北車站M7出口今天傍晚發生煙霧彈攻擊事件，現場還發現疑似汽油彈的物品，嫌犯犯案後逃竄至中山站，沿途持續丟煙霧彈，甚至揮刀傷人，後在警方包圍下墜樓，目前送醫搶救中。台北市長蔣萬安要求全力緝凶，他表示，「嫌犯可能是畏罪跳樓」，目前掌握，嫌犯是本國籍，且被通緝當中。

嫌犯頭戴防毒面罩，在北捷出口處連續丟擲多顆煙霧彈，現場瞬間濃煙四起，刺鼻氣味瀰漫。（圖／警方提供）

蔣萬安表示，該嫌犯在北車造成1人重傷、1人嗆傷，隨後嫌犯往北走，後續又造成3位重傷、4位受傷。他也在第一時間，即刻要求警察局、消防局、捷運公司、區長等相關單位，全力加強警戒，同時即刻處理現場。

台北市中山區中山捷運站一帶19日晚間發生隨機攻擊事件，嫌犯同樣在現場扔擲煙霧彈，警方趕赴現場警戒。（圖／Threads@eddie_xiao授權提供）

蔣萬安強調，對嫌犯嚴懲不貸、全力緝凶。警察局也掌握嫌犯前往中山站，並在 誠品南西店直接處置嫌犯，「目前掌握，嫌犯很有可能是畏罪跳樓」，目前捷運恢復停靠，也會加強警戒巡邏，有進一步資訊即刻讓社會大眾知道。面對媒體追問嫌犯資訊，蔣萬安透露，嫌犯是本國籍、87年次，目前在通緝當中。據了解，嫌犯張文現年27歲、現因妨害兵役桃遭園地檢通緝。

