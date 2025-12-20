北車Ｍ７出口濃煙密布 男投煙霧彈＋持長刀砍人

台北車站M7出口19日傍晚發生駭人攻擊事件。正值下午5點多下班尖峰時間，一名頭戴防毒面具、身穿防彈背心的黑衣男子，竟在車站內投擲煙霧彈，並持長刀攻擊路人，造成現場一陣恐慌。

目擊畫面顯示，該名男子拖著一箱瓶罐，拿出點火器點燃後朝四周丟擲，瓶罐隨即冒出大量濃煙，導致現場瞬間煙霧迷漫，民眾嚇得四處逃竄，周邊店家見狀也趕緊拉下鐵捲門避難。畫面中更可見男子腋下疑似夾著刀具。

這起攻擊事件造成兩名無辜民眾受傷，其中一名57歲男子背部遭砍傷，送往台大醫院前已無呼吸心跳，經搶救後性命垂危；另一名54歲男子則因吸入濃煙嗆傷，送往馬偕醫院治療，暫無生命危險。

行政院長卓榮泰說：「第一時間要求內政部警政署，就全國車站鐵公路車站、捷運站航空站提高所有的戒備。目前初步掌握嫌犯的特徵底下，我們也希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短時間內恢復到整個平靜。」

案發後，現場遺留疑似軍用的「M18煙霧彈」，引發外界關注彈藥來源。不過軍事專家檢視照片後研判，該物體極可能只是模型，現場煙霧應是由瓶罐內的化學物質燃燒所致。

淡江戰略所副教授林穎佑說：「這煙霧彈你仔細去看，他的保險沒有拉開，他是中間斷掉，所以有可能只是模型。真正的煙霧是後面第三張照片的東西造成的，所以他是製造煙霧，但是不是軍用煙霧不一定，因為理論上有沒有看到拉環，他拉環沒有拉掉，是從中間斷掉，所以有可能那枚煙霧彈是模型。」

目前嫌犯的身分及確切行兇動機仍有待釐清，行政院已緊急指示警政署徹夜調查，務求在最短時間內破案並穩定社會治安。

