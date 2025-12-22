北車、北捷無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差一步」就能抓到張文

通緝犯張文隨在北車、北捷隨機殺人，北檢主任檢察官曾揚嶺第一時追到中山商圈圍捕，沒想到張文卻墜樓身亡，只差一步就能將其活逮。

北車、北捷發生無差別殺人事件，通緝犯張文投擲汽油彈與煙霧彈，製造濃煙恐慌後，持長刀隨機揮砍民眾，台北地檢署第一時間獲報，指派主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中趕抵現場，檢方當時已掌握凶嫌身分，正要圍捕時，沒想到張文又轉往中山捷運站，曾揚嶺緊急搭車連帶跑步，一路從北車追趕至誠品南西館，追奔到2樓時，張文已從5樓墜落，「只差一步就能活逮」，讓檢警相當遺憾。

據調查，張文犯案布局細緻周密，檢警不僅在他的電腦雲端發現「犯案計劃書」，裡面寫滿犯案時序，更查出他失業後，父母每季只給他3萬元生活費，但她購買的24顆煙霧彈價值4萬8千元、其他包括戰術背心、13把長短刀、自製汽油彈的瓶罐都需要經費，目前金流來源是查緝著點。

廣告 廣告

據指出，張文19日下午先於中山區3度縱火，接著變裝騎Ubike回到公園路租屋處再度縱火，之後走路到北車M8出口地下街，開始狂丟擲煙霧彈，並揮砍上前阻擋的余姓男子，再回到中山區承租的旅社「填充彈藥」。

這時警方已接獲通報並鎖定犯嫌身分，主任檢察官曾揚嶺於6點07分抵達北車坐鎮指揮，沒想到張文又變裝路人跑去中山捷運站，檢警獲悉後，6名檢警共擠一輛5人座偵防車前往追捕，車上成員包括曾揚嶺、黃冠中、台北市刑大大隊長盧俊宏、副大隊長郭建成等人。

車輛中山北路與南京西路口時，因適逢下班尖峰時刻，6人只好在對向下車，用最快速度奔跑至誠品南西館，過程還闖越紅燈，深怕延誤抓捕黃金時間。當曾揚嶺抵達誠品南西館時，只見大批民眾驚慌狂奔下樓，曾揚嶺則一路追上2樓，這時館內已有警力持警棍逐層搜索，沒想到就在曾揚嶺即將抵達5樓途中，已收到張文墜樓消息，就差一步就能抓到凶嫌，估計時間差僅5分鐘，令檢警相當扼腕。

檢警追查，張文在犯案計畫書中詳列各式武器清單，至少超過20項武器清冊，包括露營刀、藍波刀等，甚至在Google Maps上註記要在中山區、公園路多處縱火，要在北車、中山區商圈「發動攻擊」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【看原文連結】

更多udn報導

騎士遭張文割喉亡 姊留字條「希望替你擋下一切」

台北砍人案傷者分送10醫院 醫解答不就近救治原因

京都住1晚只要300 住宿行情跌原因非單純陸客減少

總在鬧鐘響前醒 這代表作息規律還是睡眠品質差？