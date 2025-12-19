北車、北捷發生傷人事件 賴總統：警方已擴大戒備

記者吳典叡／臺北報導

臺北車站和北捷中山站今（19）日傍晚陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。總統賴清德指出，除了警方等單位已擴大戒備之外，也請勿轉傳未經查證的訊息。

賴總統今晚在臉書發文表示，臺北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴總統強調，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。