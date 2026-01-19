北車→南港搭高鐵只要8分鐘 內行人讚：比捷運還快

台北市 / 綜合報導

台北市大眾運輸發達，捷運、公車向來是多數人通勤首選。不過，近日有網友分享，短程移動其實還有另一個選項，高鐵在某些路線上更省時又不貴，從台北車站搭高鐵前往南港，車程8分鐘，票價也只要35元，引發網友熱議。

平日的高鐵南港站，依舊人來人往，一直以來高鐵是許多人，往返各縣市，長程移動的好選擇，而高鐵現在甚至成了通勤好幫手。近日有網友分享，從台北車站上車，高鐵能直達南港站，不但時間快很多，也不用擔心人擠人或塞車，整體感受與捷運通勤大不同。民眾說：「會想板南線很擠。」、「我都搭高鐵。」

實際將高鐵和捷運比一比，如果從台北車站到南港，捷運車程19分鐘，票價30元，高鐵的話時間對半砍，只要8分，自由座也只要35元，至於板橋到南港，高鐵同樣快上不少，但票價也貴了快20元，民眾說：「以為可能要60元，會想嘗試看看。」、「但要看時刻表。」

雖然高鐵乍看之下節省了很多時間，但也有網友提醒，高鐵並非每次都佔上風，最大關鍵在於班次安排，高鐵發車間隔較長，如果沒有事先掌握時刻表，等待時間反而會拉長行程，相較之下捷運班次密集，在尖峰時段仍具穩定優勢，如何將各個運輸工具，發揮最大功效，還是得由民眾自行安排。

