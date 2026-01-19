北車→南港搭「1交通工具」只要8分鐘！內行人讚：比捷運還快

生活中心／張尚辰報導

一名網友發文表示，從台北車站搭高鐵至南港，速度快又便宜。（圖／資料照）

台北市大眾運輸發達，捷運、公車向來是多數人通勤首選。不過，近日有網友意外發現，短程移動其實還有另一個選項，高鐵在某些路線上更省時又不貴，令他不禁直呼「為什麼我以前要搭捷運？」。

該名網友在Threads分享，從台北車站搭乘高鐵前往南港站，票價僅35元，車程不到10分鐘就能抵達。相較之下，捷運雖然價格相近，但所需時間更長，讓他忍不住懷疑以前的自己為什麼要選擇搭捷運？

這則貼文曝光後引起大量關注，不少網友現身說法，表示早已習慣利用高鐵往返北車與南港，「我們家都搭高鐵去北車，出站左轉走去中山站當散步」、「CP值很高，跟捷運差不了多少錢，又一定有位子坐」、「8分鐘，南港人小秘密」。

廣告 廣告

不過，也有理性派網友提醒，高鐵並非每次都佔上風，最大關鍵在於班次安排。由於高鐵發車間隔較長，若未事先掌握時刻表，等待時間反而可能拉長行程。相較之下，捷運班次密集，在尖峰時段仍具穩定優勢，還有人直言，若把候車時間一併計算，高鐵未必每次都比較快。

更多三立新聞網報導

她搭捷運「兩旁空位沒人坐」！一票男生認怕爆：非必要不會坐

機車族看過來！她待轉沒打方向燈被嗆 交通部曝正確做法

捷運同站進出「被收40元！」她怒槓站務員 多收錢原因曝

減脂、養生族快看！奇亞籽「1吃法」恐腸道阻塞 4族群小心吃

