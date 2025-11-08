北車「南陽街商圈」洗牌！ 藥妝店「取代」補習班狂開
不少人說到台北車站，都會想到補習街，但現在南陽街商圈大洗牌，補教業減少，其中老字號的「北一補習班」也已經撤出，改由藥妝店進駐。而看準台北車站附近，除了有學生、上班族，外國觀光客也非常多，因此藥妝店也越開越多，包括南陽街周邊至少有5家藥妝店激戰，來到地下街更是戰火猛烈，甚至有2家藥妝店緊鄰拚場的情況。
店面每月租金33萬元，康是美簽下10年租約，換算總租金，是砸了4308萬元來卡位，專家分析就是看準周邊人潮夠多，尤其大小旅館飯店林立下，外國遊客也不少。
民眾：「經過這裡好像有發現，有越來越多藥妝店，日本藥妝店好像比較多一點，（平常在這邊逛的時候，有覺得外國人，也都會去藥妝店看看嗎），我覺得東南亞人，或香港人比較多一點。」
遊客愛買，民眾也有感，藥妝店越開越多，攤開地圖看，以忠孝西路、襄陽路為界，地面店康是美有2家、屈臣氏2家，還有1家寶雅，小小範圍有5家藥妝店激戰。
民眾：「（朋友們）最愛逛哪間，屈臣氏，（有原因嗎），美妝，女生嘛一定會（逛逛藥妝店），哈哈哈哈哈，就是會進來看一下有什麼優惠，習慣逛康是美，就覺得品項比較多吧。」
不過台北車站可不只南陽街周邊藥妝店越開越多，地下街更是戰火猛烈，還有位在台北車站M8出口黃金地點的藥妝店松本清，日前也已經撤出搬家了，原來是因為要轉到更大的店面，新店面也不遠，就在K區地下街，看過去整個店面變得更寬敞，能容納的商品也更多。
松本清轉移來到新戰場，旁邊竟然還有寶雅，2家藥妝店連在一起，競爭搶客。畢竟台北車站是重要交通樞紐，從南陽街到地下街，有上班族學生國內外觀光客，補教業減少下，不只由餐飲取而代之，也成了藥妝店兵家必爭之地。
