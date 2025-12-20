北車、捷運中山站隨機攻擊！27歲嫌犯張文墜樓身亡 最新傷亡名單曝光

記者林盈君／台北報導

本月19日晚間，現年27歲的嫌犯張文，持煙霧彈及30長刀，前往台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，隨機攻擊釀4死11傷，最終墜樓身亡，警方還在其租屋處發現大量汽油彈，正持續釐清其犯案動機。而4名死者包括張文在內，分別是北車的57歲余姓民眾、中山站的37歲蕭姓機車騎士、誠品南西店的37歲王姓男子。今（20日）上午，檢察官將會同法醫相驗。

張文隨機攻擊死者名單：

1.嫌犯張文（27歲男性）19日晚間、國泰醫院於19時42分宣告死亡。

2.余姓民眾（57歲男性、北車）19日晚間、台大醫院於20時7分宣告死亡。

3.蕭姓機車騎士（37歲男性、中山站、保全業）19日晚間、馬偕醫院於20時10分宣告死亡。

4.王姓男顧客（37歲男性、誠品南西店）19日晚間、新光醫院於22時13分宣告死亡。

傷者名單：

1.劉姓男子（54歲男性、捷運局員工、北車）輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

2.蔣姓男子（20歲男性、誠品南西店）胸部穿刺傷，送內湖國醫，加護病房治療。

3.汪姓男子（30歲男性、誠品南西店）頸部外傷，送台大，加護病房治療。

4.黃姓女子（56歲女性、誠品南西店）左手受傷、肩部割傷，送中興。

5.黃姓女子（50歲女性、誠品南西店）左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫傷者名單：

共2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院、土城長庚（台北車站4人受傷、誠品南西1人、中山站1人）

據了解，嫌犯張文過去為志願役軍人，因酒駕遭汰除，老家在桃園、後搬來北市居住，因教召未到而被桃園地檢通緝。119日當天，張文先是製作汽油彈縱火燒汽機車，不排除聲東擊西，吸引警消分散注意力，之後又持煙霧彈及長刀，到北車丟擲製造動亂，釀1死1傷；之後徒步到中山捷運站，丟煙霧彈並揮刀攻擊，釀多人死傷，最終墜樓身亡。

