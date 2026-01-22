北車「無差別攻擊危安實兵演習」 北市警：持續精進

台北市政府在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，模擬歹徒使用煙霧彈、刀械攻擊民眾。(記者羅沛德攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕通緝犯張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈、隨機殺人，震驚全台。因應這類事件，台北市政府今天下午舉辦跨單位聯合演練，警方在捷運及地下空間可能發生的重大暴力事件，實施完整應變流程測試。警察局長林炎田說，將持續透過演練精進應變作為，滾動式檢討告警細胞廣播服務等告警機制運用時機，以確保市民與旅客安全。

北市警指出，本次演練以驗證台北車站共構區內「四鐵四街一微風」所建立的自衛聯防體系為重點，測試各單位於第一時間的通報、疏散引導及初步應處能力，並檢視與警方分工合作的實際運作情形，防止民眾遭受進一步傷害。

演練期間，警方首次於台北車站啟動「告警細胞廣播服務(Cell Broadcast Service, CBS)」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，驗證在緊急狀況下是否能迅速向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。

警方也檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及現場狀況回報的通報機制，確保指揮體系運作完整、資訊能夠即時傳遞。

北市警說，目前捷運警察隊已經可以即時調閱台北捷運公司的錄影監視系統畫面，後續也會積極執行捷運公司監視器，擴大介接至北市各分局錄影監視系統的工作。

北市警說，根據此次演練結果顯示，各參演單位依分工迅速執行任務，警力能於短時間內完成部署，通訊、通報與CBS告警發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治模擬任務。

現場模擬歹徒使用煙霧彈。(記者羅沛德攝)

現場模擬歹徒使用煙霧彈、刀械攻擊民眾。(記者羅沛德攝)

警方制伏歹徒。(記者羅沛德攝)

北車乘客緊急疏散。(記者羅沛德攝)

警方與消防救護人員因變處置。(記者羅沛德攝)

警方與消防救護人員因變處置。(記者羅沛德攝)

演練結束後，參與人員為火災殉職的基隆市消防局小隊長詹能傑默哀。(記者羅沛德攝)

