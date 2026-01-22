北車「無差別攻擊」演練 蔣萬安：第3場將「跨縣市」

1219隨機攻擊案造成重大傷亡，為了應變類似事件，北市府規劃三階段演練。（圖／東森新聞）





1219隨機攻擊案造成重大傷亡，為了應變類似事件，北市府規劃三階段演練。今（22）日下午在四鐵共構的台北車站進行無差別攻擊演練，包含歹徒丟煙霧彈時引起濃煙、多位旅客被砍傷，也同步發送細胞簡訊給周邊的民眾。而台北市長蔣萬安全程坐鎮，提到接下來第三階段演練，會和新北市一起強化跨縣市的聯防機制。

台鐵台北車站第三月台，4名歹徒模擬丟煙霧彈，現場瞬間煙霧迷漫，旅客們驚慌逃竄，接著在一片煙霧之中，歹徒持刀開始無差別攻擊，旅客受傷癱坐在地。

這時候警力抵達，持電擊槍讓歹徒瞬間倒地，只不過另位還有兩名已經往北捷方向跑過去，因此市府立刻發送緊急細胞簡訊，針對半徑1公里內的民眾給出提醒。

歹徒跑到捷運淡水信義線，手拿長刀攻擊民眾，警方手持警棍、盾牌，迅速將歹徒制伏，但還有另一位跑到北車商店街。模擬演練員警：「不要動，把刀放下。」

多名員警持電擊槍攔截圍捕，接著上前壓制歹徒，更出動X光機偵測爆裂物。

台北市長蔣萬安：「選在台北車站四鐵共構，以及4條地下街加上一個大型的百貨商場，它的動線非常複雜，而要整合的單位非常的多，所以維安的難度極高。」

在1219隨機攻擊之後，北市府規劃三階段演練，採實地實景無劇本的方式進行，就是希望透過演練做好準備。

台北市長蔣萬安：「第三階段，我們又把規模層級向上提升，我們會進行跨縣市的演練。」

北市府大規模危安演練，驗證各單位及時應變，也讓民眾面對意外能冷靜應對。但過程中最辛苦的莫過於警消人員，再加上演練當天，基隆消防局小隊長詹能傑在火災中不幸殉職，因此蔣萬安也率領警消同仁替詹能傑默哀。

台北市長蔣萬安：「告訴他任務結束，辛苦了。」

