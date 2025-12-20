北車Ｍ７遭煙霧彈襲 民眾抱頭搭電扶梯逃生

台北車站驚傳恐怖攻擊事件。19日下午5點24分，正值下班尖峰時刻，台北捷運M7出口附近，一名年僅27歲的張姓男子，身穿黑衣、頭戴防毒面具及防彈背心，竟在站內投擲煙霧彈，瞬間濃煙密布。張嫌甚至手持長刀攻擊路人，導致一名民眾不幸身亡，現場民眾驚慌逃竄。

目擊畫面顯示，濃煙瞬間竄進周邊店家，瀰漫整個車站大廳與板南線月台。捷運系統不斷廣播發生火警要求撤離，大批民眾擠在手扶梯上，全員蹲低抱頭倉皇逃生，場面相當混亂；站外則有多輛消防車呼嘯而過，緊急趕往現場救援。

濃煙瞬間瀰漫北車大廳，板南線擠滿逃難人潮。（圖／TVBS）

據了解，該名27歲張姓嫌犯腋下夾著長刀，在投擲煙霧彈後攻擊民眾。其中一名57歲男子疑似為了阻止嫌犯遭砍傷，雖緊急送往台大醫院搶救，仍宣告不治；另一名54歲男子則因吸入濃煙嗆傷，送往馬偕醫院治療，暫無生命大礙。

針對這起重大治安事件，台北市長蔣萬安下令相關單位全力應對。台北市長蔣萬安說：「即刻要求警察局、消防局、捷運公司及區長等相關單位，全力加強警戒同時即刻的，來處理現場的狀況，對於嫌犯第一時間也很清楚，嚴懲不貸，全力緝凶。」警方正深入釐清張姓嫌犯的犯案動機。

