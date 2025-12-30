北車1男狂吼「我會傷人」遭噴辣椒水壓制 北捷：攻擊台鐵及捷運人員絕不輕縱

北車1男狂吼「我會傷人」遭噴辣椒水壓制。（圖／Threads@提供）

日前捷運台北車站及中山站外發生隨機殺人事件，引起各界關注。而昨（30）日下午台北車站地下三樓，一名男子疑似因情緒激動，不斷大喊要去中山站，甚至狂吼「我會傷人喔」，嚇壞不少旅客。其他旅客、台鐵站務人員和捷運站長遭該名男子攻擊，因此捷運公司人員朝男子噴灑辣椒水，最終由鐵路警察帶回派出所。

昨日下午位於台北車站地下三樓附近，一名身穿T恤的年輕男子，疑似因情緒失控，不斷狂奔大喊「要去中山」，還大吼「我會傷人喔」、「我是危險人物喔」等語。

對此，台北捷運公司說明，台北車站B3層台鐵售票區30日約下午3點，有一男性民眾攻擊台鐵站務人員及其他旅客，捷運站長前往協助處理時，該民眾動手推擠，故立即使用防身噴霧劑制止及確保民眾和自身安全。

北捷公司接著表示，該民眾隨後逃往B1層通道，被保全、站長及捷運警察壓制；後續由鐵路警察局台北分駐所帶回處理。據悉，其家屬到場後，男子才逐漸平靜下來。

北捷公司強調，對於民眾對台鐵同業及捷運公司人員使用暴力，北捷公司強力譴責，並重申「暴力零容忍」，予以依法送辦，絕不輕縱。

不少民眾目睹這一幕，把畫面拍下後上傳到社群平台Threads上，網友見狀全都嚇傻。有些目擊民眾也留言直呼：「我剛也在台鐵裡面的座位區，被這個人大吼大叫嚇到」、「我也有看到，從B2上來的人一直咳」。

