北車28歲男失控大喊「我會傷人」阻旅客搭車 家屬稱「情緒不穩」

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台北車站地下3樓今（30）日下午一名男子突然情緒失控，在站內大聲叫嚷，還四處流竄警告路過民眾切勿搭乘火車，並接連按下多處火警警報器、緊急鈴。站務人員擔心其行為波及其他民眾安全，果斷朝其噴灑辣椒水控制其行動，同時緊急聯繫鐵路警察到場協助處理。

台北車站日前發生恐怖攻擊事件，今日又有一名男子突然情緒失控，在站內大聲叫嚷。（圖／資料照）

根據警方的初步調查，該名28歲的陳姓男子於今日下午2點左右，搭乘捷運板南線抵達台北車站。他先在捷運站內觸動消防鈴，出站後企圖再次按下警報器時遭到工作人員阻攔。然而，陳男不顧制止持續在站區內穿梭，口中不斷高喊「不要上車」以及「我要去中山站」等言語。隨後他情緒愈發激昂，甚至對著周遭人群吼叫「不要過來」、「我會傷人喔」，引起現場民眾恐慌。

站務人員為防止陳男有進一步傷害他人的舉動，遂採取噴灑辣椒水的方式限制其行為，隨後趕到的員警則協力配合將其壓制，並帶回派出所進行問詢。警方也聯繫陳男家屬到場，家屬坦言其情緒狀況不穩定，正積極配合警方調查並安撫陳男情緒，警方後續將依恐嚇公眾罪嫌方向偵辦。

