北車4死11傷重大攻擊 1傷者出院！最新情形曝光

27歲男子張文昨（19）日傍晚在捷運台北車站、中山站周邊發動攻擊，今（20）日衛福部公布最新死傷情形，共有4人死亡（含張文）、11人送醫，其中有5名傷者留院觀察，1名嗆傷的患者經評估後，已於今日中午出院。

衛福部公布最新統計，截至今日下午3時20分，本案共有15人送醫，其中4人死亡、11人受傷，傷者5人留院觀察，其中2人進加護病房、3人為一般病房，1名54歲的男性捷運員工，當時因滅火嗆傷送醫，經留院觀察1夜後，已於今日中午出院，目前仍有4人在院。

至於死者除了凶嫌張文畏罪輕生外，還有被他持刀攻擊的57歲北捷余姓保全、37歲路過中山的蕭姓騎士、37歲誠品南西顧客，均為男性。

