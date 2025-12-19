北車57歲乘客疑為制伏嫌犯遭刺 中山街頭也現煙霧彈、隨機行刺

中山街頭也遭投擲煙霧彈。（翻攝畫面）

北捷台北車站M7、M8出口今（19日）下午5時許尖峰時刻遭投擲煙霧彈，目擊民眾指出，一名57歲余姓乘客疑似為了制伏嫌犯遭刺傷，送醫前無呼吸心跳，目前仍在台大醫院搶救中，事故發生後，中山商圈街頭也傳出被投擲煙霧彈，且有1男持刀傷人並闖入百貨，兩起案件是否為同一人所為，有待警方調查釐清。

台北捷運台北車站M7、M8出口今（19日）下午5時許遭投擲煙霧彈，現場瞬間煙霧瀰漫，造成1名57歲余姓乘客送院前無呼吸心跳，目前正在台大醫院搶救，據了解其身上有刀傷，不過院方目前未證實。

但據目擊者說法，一名阿伯發現嫌犯後，上前抱住嫌犯試圖制伏，但卻被砍傷，據目擊者說法，嫌犯疑似持鐮刀作案，並形容嫌犯作案時帶著防毒面具朝四處投擲煙霧彈，且是瞄準人群投擲。

案件發生後，鄰近中山街頭也發生類似情形，一名男嫌在大街投擲煙霧彈，還持長刀隨機攻擊4、5名路人，並闖入誠品南西店。





