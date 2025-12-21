北車57歲乘客見義勇為卻慘死刀下 里長曝8旬母尚未得知噩耗

案發第一時間北捷台北車站地下連通道一度拉起封鎖線。（資料畫面）

台北市19日發生跨區隨機殺人，凶嫌張文在台北車站作案時，被一名57歲余姓男乘客壓制打亂計劃，不過余男也因此命喪刀下，死者設籍桃園市龍潭區中興里，當地里長今（21日）天透露，昨（20日）8旬余母還有參加里民活動，推測余母尚未得知噩耗，家屬也特別請託先別驚擾老人家，相關慰問都需經家人同意。

27歲躲教召通緝犯張文，19日先後在北市縱火、投擲煙霧彈、持刀砍人，包含他在內造成4死11傷，其中在捷運台北車站出口聯通道作案時，余姓乘客試圖上前壓制，凶嫌原訂用來縱火的汽油彈因而無法使用，余姓乘客雖成功阻止災害擴大，但當晚也因傷重宣告不治。

余姓乘客設籍桃園市龍潭區，桃園市政府社會局指出，余先生和太太育有2個女兒都在台北工作，目前家屬正忙於後事，社會局已表達關切和慰問之意，並從優撫恤；當地里長則透露，事發後昨（20日）還有看到80多歲余母參加里辦公處舉辦的活動，研判還不知道兒子遇害噩耗，家屬也特別交代先不要驚擾老人家。

今早台北市長蔣萬安表示，會頒發褒揚狀，並在台北捷運為余先生設置紀念牌；桃園市民政局今也表示，為表彰余先生的英勇行為，將會向內政部提出入祀忠烈祠申請，同時也會尊重家屬意願。





