北車7旬街友叫不醒「身體蜷縮屍僵」淪凍死骨！魂斷天橋…找不到家人

記者陳弘逸／台北報導

鄰近台北車站市民大道一段與承德路一段交叉路口的人行天橋上，昨天（4日）發生一起死亡案。（圖／讀者提供）

鄰近台北車站市民大道一段與承德路一段交叉路口的人行天橋上，昨天（4日）發生一起死亡案；76歲莊姓街友被人發現，身體蜷縮在地不起，一旁街友關切，才發現人已呈現屍僵，明顯死亡。警方獲報到場，初步排除外力介入，還有社工目擊，他在案發當天中午，曾領取便當，未料下午就不幸猝死；由於無法聯繫上死者親友，將會同社會局處理後續事宜。

警方於昨天（4日）下午3時36分獲報，鄰近台北車站市民大道一段與承德路一段交叉路口的人行天橋上，有老翁路倒，被人發現時，身體蜷縮在地，已呈現屍僵，明顯死亡。

死者身分為76歲莊姓街友，是北市列冊街友，經常在天橋上睡覺，被其他街友發現，一直睡覺，人叫不醒，不幸死亡。（圖／翻攝畫面）

經查，死者身分為76歲莊姓街友，是北市列冊街友，經常在天橋上睡覺，案發當天，還有社工目擊，他曾去領取便當，未料，下午就被其他街友發現，一直睡覺，人叫不醒，不幸死亡。

警方初步勘驗，死者莊姓老翁無外傷和外力介入情形，疑氣溫驟降，體弱無法禦寒猝死，因無法聯繫上親屬，將會同社會局處理後續事宜。

