北車B1地磚突破裂 台鐵：疑天氣溫差過大所致
台北市 / 綜合報導
昨（25）日晚間7點左右，台北車站B1西北側，地磚不明原因破裂，台鐵公司，初步估算破裂面積約9平方公尺，請路過民眾小心腳下。
台鐵表示，初步判斷是天氣溫差過大導致，目前已經用紅龍圍起來、並張貼公告提醒旅客繞道通行，預計10天內招商，完成修復。
