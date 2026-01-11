北車M7再傳「隨機攻擊」 男稱心情不好竟無故踹人

社會中心／黃國誠 郭文海 台北報導

台北車站M7出口，去年發生隨機砍人事件，這回再傳男子隨機攻擊，無故踹人，捷運警察火速逮人！兩名男大生昨天下午，相約台北捷運M7出口連通道抓寶，竟遭人出腳攻擊，男子到案後辯稱心情不好，才會踹人，他甚至一度謊報，有人在地下街出口鬥毆，一併被依法送辦。

警方vs.曹姓男子「我做了什麼事，證件借一下。」曹姓男子拿著手機裝沒事，警方早認出他是隨機攻擊的嫌犯，一把抓住他，把人帶回偵辦，台北車站M7出口，去年底才發生張文隨機砍人，10日下午，驚傳有民眾在M7連通道廣場抓寶，竟無故遭人出腳攻擊，現場一陣混亂。

捷警火速逮人 北車Ｍ７再傳「隨機攻擊」 男稱心情不好竟無故踹人

男子辯稱心情不好 才會隨機出腳攻擊兩名男大生（圖／民視新聞）

當事人發文表示男子邊走邊滑手機，在我們前方附近徘徊，卻突然狂罵髒話，朝左邊的朋友出腳攻擊，第二腳就朝他身上而來，意識到要跑後，一度重心不穩撞了一下滅火器，對方還作勢追了一兩步，因為騷動，也驚動了保全和捷運警察。民視記者黃國誠表示「兩名遊戲玩家，當時就坐在台北捷運M7出口處，前面這個廣場地上來打遊戲，卻遭到曹姓男子無故朝兩人各踹一腳，曹姓男子到案辯稱，自己是因為心情不好才會踹人。」兩名男大生好端端的，相約坐在捷運出口前的小廣場，一起玩手機遊戲，卻遭曹姓男子無故出腳攻擊，兩人急忙逃跑，說是因為心情差才會踹人，同一時間嫌犯還報案表示，Y4出口有二十人聚眾鬥毆，警方出動大批警力，才發現是騙局一場。中正一分局忠西所所長賴何杰表示「據了解是一名男子用腳踢及兩名路人，兩名被害人不願提起告訴，警方依社會秩序維護法施暴行於人，帶返所進行偵辦。」

Ｍ７出口處發生隨機攻擊案 距離去年隨機砍人案發地僅２０公尺（圖／民視新聞）

台北車站M7出口附近，又出現無故隨機攻擊，案發地點距離去年隨機砍人地點，大約只有二十公尺，乘客來到附近，多半會提高警覺。民眾表示「會特別注意一下周圍的情況，就是剛剛走經過的時候，就剛好在想這件事情。」民眾表示「我還是會滑，只是我會習慣抬頭看一下，注意一下有什麼動靜這樣。」曹姓男子情緒控管不佳，除了涉及刑法謊報送辦，無故踹人雖然當事人不願追究，但因為觸犯社維法，警方也一併函請裁罰。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

