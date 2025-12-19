北車M7出口民眾丟煙霧彈 釀1人受傷無意識送醫急救

台北車站今天（19日）發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成1人受傷送醫。台北大眾捷運股份有限公司說，台北車站月台一度受煙霧影響執行過站不停，目前煙霧已消散，恢復正常營運。台北市長蔣萬安表示，絕不寬貸任何蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，他已指示警局用最快的速度逮捕犯嫌。

台北市警消今天晚間5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救中。由於煙霧飄往車站月台，台北捷運公司一度安排列車過站不停，目前已恢復正常營運。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安在臉書發文表示，稍早捷運台北車站發生公安事件，警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責，絕不寬貸。

北捷表示，案發地點為板南線台北車站M7出口第下一樓通道，已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物，提醒民眾遇到緊急狀況保持冷靜勿驚慌，請使用對講機通知服務人員處理。