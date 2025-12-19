北車M7出口遭丟煙霧彈！1人無生命徵象送醫、嫌犯在逃中 捷運一度過站不停

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北捷運台北車站M7出口今（19）日下午5時許驚傳有人投擲不明煙霧彈，站內瞬間瀰漫大量濃煙，部分民眾誤以為發生火災，驚慌高喊「失火了」，據了解現場有1人無生命徵象已送醫，警方到場時嫌犯已逃逸，目前正擴大偵辦中。事件發生當下，板南線月台列車一度過站不停，北捷公司指出，目前列車已恢復正常停靠。

台北捷運台北車站M7出口今（19）日下午5時許驚傳有人投擲不明煙霧彈，站內瞬間瀰漫大量濃煙。（圖／翻攝畫面）

北捷公司表示，今日傍晚5時24分時，板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，北捷當下立即通報捷警、110及119，警方獲報後封鎖周邊區域並展開搜索與調查，同時疏散站內人員。事發現場一名民眾受到波及倒地，無生命徵象，經緊急施以CPR後送醫救治。據悉，該受傷民眾疑似為阻止嫌犯丟煙霧彈而受傷，警方到場時嫌犯已逃逸，目前正擴大偵辦中。

北捷公司說明，此事件並非火災或火警，部分煙霧影響板南線台北車站月台，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧狀況已經排除消散，該月台列車恢復正常停靠。

