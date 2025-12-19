北車M7出口遭扔煙霧彈！57歲男疑阻止犯嫌遭捅倒地 臺大醫院：仍在搶救中

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台北車站今（19）日下午5時24分許發生一起恐怖攻擊案件，位於板南線M8出口傳出有民眾扔擲多顆煙霧彈；隨後，1名57歲男子疑似為阻止嫌犯繼續攻擊，遭到利器從背後襲擊，因此大量出血、倒地後當場OHCA，經救護人員現場施以急救後，送往台大醫院搶救。臺大醫院晚間證實，確實有收到該名個案，目前仍進行搶救中。

台北車站今（19）日下午5時24分許發生一起恐怖攻擊案件，位於板南線M8出口傳出有民眾扔擲多顆煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

案發於今日下午5時24分，一名頭戴專業級防毒面具的男子在捷運板南線層M7出口扔擲煙霧彈後，隨即轉往M8出口，並向下進入B1連通道、知名連鎖咖啡店「星巴克」前，燃燒汽油彈，引起民眾恐慌。該男子趁勢深入B2，再度投擲多顆煙霧彈；1名57歲男路人疑似上前阻止該男子繼續攻擊，竟遭該男子以預先藏匿的利刃砍刺，造成該名男路人大量失血，倒地後OCHA。

警方經調閱監視器後，由於嫌犯頭戴面罩，警方目前仍在追緝中，台北市警局局長李西河已趕抵現場，釐清現場狀況。

據悉，該名男路人經現場醫療人員救治後，已送往台大醫院急救；院方晚間證實收到該名傷患，目前仍在搶救中，至於詳細病人隱私則無法說明。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

