北車M7隨機砍人！陳世凱下令：陸海空場站全部戒備

北捷板南線台北車站19日遭人丟擲煙霧彈。(記者方賓照攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕位於台北車站M7北捷車站通道今天(19日)傍晚有男子丟煙霧彈，隨後又持刀在捷運中山站隨機揮刀砍人、丟煙霧彈，還闖入誠品南西店；交通部長陳世凱晚間緊急下令，要求陸、海、空運場站全部戒備。

陳世凱表示，第一時間收到這訊息時，雖然事件發生在北捷的範圍，但他要求台北車站馬上成立緊急應變中心，台北車站周邊的安全馬上加強戒備，也請台鐵跟高鐵啟動協助疏運，因為當時台北捷運就暫停了。

陳世凱指出，之後交通部即刻通報所屬的所有陸海空的場站，包含航空、軌道、港口等場站，都要加強戒備，現在這些場站也都已經有進入加強戒備了。他強調，目前高鐵、台鐵、捷運都維持正常營運，防災中心已整合各單位，協調周邊疏運。如需協助，請配合現場人員指引，交通部會全力保障大家安全。

廣告 廣告

北捷板南線台北車站19日遭人丟擲煙霧彈。(記者方賓照攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

北捷北車出口遭丟煙霧彈！受傷男疑阻擋歹徒命危

台北車站驚傳煙霧彈攻擊！現場民眾竄逃畫面曝

假冒「高價藝伎咖啡豆」 歐客佬董事長出面致歉

