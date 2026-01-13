北車M8出口余家昶紀念牌揭牌 北捷：城市會永遠記得您英勇無畏身影

去年1219北捷隨機攻擊事件中，英勇對抗嫌犯的余家昶不幸往生，為感念余家昶見義勇為、捨己救人的崇高精神，北捷在臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面設置「永久紀念牌」，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。

今（13）日正式揭牌，由北市副市長林奕華及北捷董事長趙紹廉率相關主管參與儀式。紀念牌全文如下：「余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心」。

廣告 廣告

紀念牌內容以中英文撰寫，材質是不鏽鋼，象徵余先生永垂不朽的精神，同時刻畫了余家昶先生模樣。北捷提醒，由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，提醒現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

余家昶先生永久紀念牌。圖／北捷提供

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

英雄余家昶紀念牌已製作完成 蔣萬安：將設在北車B1層M8出口