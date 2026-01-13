北車M8出口設牌致敬余家昶 願英勇精神永垂不朽

（中央社記者陳昱婷台北13日電）余家昶去年在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，台北捷運公司今天表示，為表達對其最深的敬意，已在台北車站往M8出口的通道牆面設置永久紀念牌，願英勇精神永垂不朽。

27歲張文去年12月19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。余家昶當時在台北車站M7出口處，為制止張文而傷重不治。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，為感念余家昶見義勇為、捨己救人的崇高精神，台北車站地下1樓通往M8出口的通道牆面已以不鏽鋼材質設置永久紀念牌，今天由台北市副市長林奕華及北捷董事長趙紹廉等代表參與揭示儀式。

「余家昶先生見義勇為殉難紀念」牌面以中、英雙語記載，余家昶去年12月19日傍晚在捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡，但他因此遭受致命攻擊，不幸罹難。

紀念牌上寫著，余家昶在危急時刻見義勇為、捨己救人，義行令人動容，盼正氣長存、浩然永在，英勇精神永垂不朽。

北捷提醒，紀念牌設置處是旅客進出車站的重要動線，請民眾不要在現場放置花束或物品，維持走道暢通與安全。（編輯：張雅淨）1150113