【警政時報 江雁武/綜合報導】宗教信仰不僅是人心的依歸，更是善行與社會力量的起點。新北市土城區北辰宮於114年10月31日至11月1日盛大舉辦「建宮48週年慶典暨聯合遶境祈福活動」，特邀白沙屯媽祖聖駕贊境，吸引上萬信眾沿途參與，香煙裊裊、鼓樂喧天，展現台灣宗教文化深厚的信仰力量與民眾間真摯的情感連結。

北辰宮48週年遶境祈福，白沙屯媽祖聖駕贊境萬人迎香。(圖/記者澄石翻攝)

活動當日，立法委員吳琪銘、蘇巧慧、張智倫、前立委盧嘉辰，以及議員彭一書、林金結、黃永昌、林銘仁、江怡臻、區長周晉平等地方賢達均親臨參香，與民眾一同祈願國泰民安、風調雨順。現場人潮絡繹不絕，信眾雙手合十，虔誠祈願的畫面感人至深。

廣告 廣告

吳琪銘委員表示，宗教的力量在於「啟發人心、導正風氣」，而北辰宮多年來積極推動公益慈善、關懷弱勢與救濟急難，充分展現「信仰為社會而存在」的精神。媽祖信仰中所蘊含的仁慈與包容，正是當前社會最珍貴且亟需的核心價值。

從香陣鼓聲到善行啟心，北辰宮以信仰凝聚社會正能量。(圖/記者澄石翻攝)

為確保活動安全順利，新北市警察局土城分局聯合各派出所與金城義警分隊，全力投入交通疏導與秩序維護工作。沿線居民自發提供香客飲水、點心與便當，形成警民與社區互助的動人景象，也為此次遶境增添一股溫暖的人情味。

北辰宮主委指出，建宮48年來，宮廟始終秉持「慈悲為懷、福惠雙修」的宗旨，不僅弘揚宗教信仰，更積極落實社會責任，包括捐助弱勢家庭、推動環保觀念與長者關懷等行動，讓宗教成為連結信仰與善行的橋樑。他強調：「信仰不只是拜拜，更是一種良心的實踐。我們希望透過每一次遶境，喚醒人與人之間的善意，讓宗教成為社會安定的力量來源。」

白沙屯媽祖聖駕贊境，萬人迎駕祈福千里香，警民協力共築祥和社區。(圖/記者澄石翻攝)

隨著粉紅超跑媽祖車隊緩緩啟駕、鼓聲震天，遶境隊伍穿梭於土城街頭，沿途居民夾道歡迎，洋溢著祥和與感恩的氣息。這場遶境，不僅是一場信仰盛典，更是一場心靈洗禮，提醒人們在繁華中不忘感恩、在忙碌中仍能行善，讓宗教文化持續發揮「淨化人心、弘揚正氣」的社會功能。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑