北辰市場火災報告提交市代會 公所整合攤商需求並研議相關協助措施

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】馬公市民代表會今（16）日排定「北辰市場火災專案報告」案，由市場管理所所長蔡名傑就火警經過、災損狀況、清理進度及後續協助工作向市民代表逐項說明。多位受災攤商也特地到場旁聽，關心市場修復與復業時程，會議討論務實且集中。

市公所表示，此次火警發生於 13 日凌晨，燃燒面積約四十平方公尺，所幸無人員受傷。消防局完成初步勘驗後，市管所即刻啟動災後清理作業，協助排除燒損物品、整理煙燻區域並維護市場動線，以減少對鄰近攤位營業的影響。清潔隊也陸續調派抓斗車、垃圾車及資源回收車，加速現場清運，讓市場基本營運條件得以維持。

在今日的專案報告中，市民代表針對攤商提出的供電修復、線路安全檢查、臨時營業空間、環境改善及攤位修繕等議題提出質詢，並要求市公所研議租金減免、急難補助等協助方式，協助攤商減輕整理期間的壓力。此外，市民代表亦請市公所儘速提出「墊付款」相關提案，送交代表會審議，以作為後續協助機制的一環。

黃健忠市長邀集受災攤商、市民代表及市政團隊相關同仁於市公所三樓禮堂進行「受災攤商協調座談」。(圖/馬公市公所提供)

會議結束後，黃健忠市長邀集受災攤商、市民代表及市政團隊相關同仁於市公所三樓禮堂進行「受災攤商協調座談」，以更直接方式了解攤商的實際需求。攤商在座談中提出包括臨時供電、現場安全、修繕順序、清理進度與營運中斷等項目，市公所逐一紀錄，並要求相關單位就可行部分同步展開評估。

黃健忠表示，北辰市場是市民日常採買的重要場域，攤商長年深耕也讓市場形成獨特的生活風貌。火災確實造成不便，但市公所的首要任務，就是協助攤商在安全無虞的情況下依序恢復營業。他說明，針對今日代表會與攤商提出的意見，市公所將逐項研議，包括租金減免、急難補助等內容，並依權責配合縣府後續的管線修復、設備檢查及安全改善項目。

黃健忠強調，攤商需要的是清楚的資訊與確實的行動，市公所會保持穩定、務實的步調處理相關工作，讓市場復原的每一階段都能清楚傳達，並讓攤商在最短時間內逐步回到正常營運。 市公所表示，後續將持續向市民代表會回報整復進度，並依攤商需求與法規範圍分階段提出協助措施。市公所在清理、秩序維護、行政協調與民眾溝通等市級權責項目將持續強化，確保北辰市場在安全無虞的情況下儘早恢復正常運作，維持市民採買的便利及市場的基本功能。

