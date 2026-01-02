北辰市場115年上半年休市暨清消日出爐 馬公市公所持續強化管理 提升環境衛生 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】為持續提升市場環境整潔與公共衛生安全，馬公市公所已核定115年度上半年北辰公有零售市場全區休市暨清消日計畫，預定自明年1月至6月間辦理六次全面性休市與深層清潔消毒，藉由制度化管理方式，確保購物環境安全有序，保障攤商與市民權益。

馬公市公所表示，自113年6月起推動北辰市場固定清消機制以來，已逐步建立良好執行默契，攤商亦多表支持與配合。115年上半年將持續維持每月一次的清消作業，時間原則上安排於每月第一個星期一，分別為1月5日、2月17日、3月9日、4月13日、5月4日及6月1日。因應農曆春節、元宵節與清明節連假營運需求，市場管理所已預先調整，兼顧節慶買氣與環境管理節奏。

清消作業範圍涵蓋市場內部通道、地坪、排水溝渠與周邊公共空間，並採藥劑噴灑與高壓沖洗雙軌方式執行。相關訊息亦將透過市場現場公告、市公所官網及社群平台提前發布，並由管理單位同步轉知各攤商，確保清消日程順利進行，避免營業衝突與資訊落差。

馬公市長黃健忠表示，市場管理是地方市政的日常核心工作之一，乾淨的購物環境不僅提升市容觀感，也保障民眾健康與交易秩序。市公所團隊未來將持續依據實務執行經驗，滾動調整相關機制，與市場業者攜手合作，讓北辰市場朝向管理有序、衛生良好的方向穩步邁進。

