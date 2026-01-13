北農嚴選攜手易牙居搶攻年菜市場 開賣首月熱銷破3500套！

【警政時報 張泓笙／臺北報導】隨著農曆春節腳步逐漸逼近，年菜預購市場熱度持續升溫。由臺北農產運銷公司打造的優質電商平台「北農嚴選」，今年以「馬躍新歲．北農滿席香」為主題，隆重推出2026年春節年菜系列，憑藉「饗時刻，購安心」的品牌口碑，自開賣以來即捷報頻傳。

北農嚴選(A)雙響年菜組(B)四喜如意組。（圖／記者 張泓笙翻攝）

主打高CP值的A、B兩款年菜組合，自上市至今合計銷售已突破3,500套，單品銷售亦屢創佳績，出現多項商品「爆單」熱潮，展現消費者對北農品牌品質與信賴度的高度肯定。

暖冬商機發酵 雞湯類商品成銷售主力

除組合年菜外，「北農嚴選」同步推出彈性加購的自由選單品，只要購買任一A或B組合，即可享優惠價加購多達14款人氣商品。銷售數據顯示，今年湯品類商品需求格外強勁。

其中，象徵團圓與祝福的「御禮鮑魚鹿野雞湯」，嚴選肉質細嫩鮮甜的鹿野土雞，搭配頂級鮑魚細火慢燉，湯頭鮮醇回甘，深受消費者青睞，單品銷量已突破2,600份，榮登年度「人氣王」。

年節經典大菜「瑤柱御品佛跳牆」以豐富用料與濃郁湯韻，銷售亦突破2,500份；「私房秘製白菜獅子頭」與「經典筍香富貴蹄」雙雙繳出2,000份的亮眼成績。象徵步步高升的「吉祥如意櫻花蝦米糕」，以粒粒分明口感與濃厚蝦香熱銷2,000份。

今年全新推出的「黃金富貴蔗香燻雞」，以獨特甘甜蔗香煙燻風味迅速擄獲饕客味蕾，上市短時間即突破1,000份；主打滋補養生的「珠貝長福烏骨雞湯」，湯頭溫潤鮮美，也已熱銷800份，深受重視食補族群喜愛。

美味傳愛 好滋味牽起公益善緣

馬躍新歲北農滿席香系列年菜組。（圖／記者 張泓笙翻攝）

北農嚴選年菜不僅滿足味蕾，更將溫暖送進社會。一位長期默默行善的劉女士，親自品嚐北農年菜後深受感動，肯定其真材實料與優異口感，進而低調捐贈百套年菜予雲林家扶中心，期盼讓弱勢家庭在除夕圍爐時，也能共享溫馨與美味。

這段因「好味道」而促成的善行佳話，獲多家媒體報導，不僅溫暖人心，更成為北農嚴選品質與社會責任的最佳見證。

強強聯手易牙居 搶攻年輕族群市場

為滿足多元年節餐桌需求，北農嚴選今年特別攜手知名港式點心品牌「易牙居」，推出黑金流沙包、鮮肉小籠包、蝦仁燒賣、梅汁蒸排骨等多款人氣港點。合作商品上市短短一個月即銷售近2,000份，成功吸引年輕族群與嚐鮮族群，成為年菜桌上最受歡迎的加購亮點。

超值組合搶市 自取價1,688元起

北農嚴選年菜成功吸引年輕世代，市場反應熱烈。（圖／記者 張泓笙翻攝）

北農嚴選表示，今年特別規劃兩款高CP值年菜組合，讓消費者輕鬆省荷包、澎湃上桌：

A組「雙響年菜組」自取價1,688元，包含「瑤柱御品佛跳牆」與「御禮鮑魚鹿野雞湯」，適合小家庭或圍爐加菜。

B組「四喜如意組」**自取價1,988元，一次享有雞湯、米糕、富貴蹄與獅子頭四道經典佳餚，平均每道不到500元，超值實惠。

最後搶購倒數 宅配至2月4日截止

北農嚴選提醒，因應春節物流高峰，年菜宅配服務將於115年2月4日截止（1月6日後訂單恕不指定到貨日），自取服務則開放至2月15日。面對首月即破千套的熱銷態勢，熱門商品庫存快速消化中，呼籲民眾把握最後機會，盡早至「北農嚴選」官網下訂，為金馬年圍爐餐桌增添滿席香氣，輕鬆過好年。

更多資訊請至「北農嚴選」（https://reurl.cc/DbYNem）官方網站查詢。

