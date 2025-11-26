北農滿席香襲來！雙重年菜組合瞄準家庭年節採購潮

【警政時報 張泓笙／臺北報導】臺北農產運銷公司旗下 「北農嚴選」 昨（25）日正式推出 2025 年節年菜套組，以兼具視覺豐盛與口味講究的設計，滿足民眾一次備齊整桌年夜飯的需求。今年主打 A、B 兩款組合，從經典湯品到象徵吉祥的年菜大菜通通備齊，讓家家戶戶準備年菜不僅更省時，也更有面子。

馬躍新歲北農滿席香系列年菜組。（圖／記者 張泓笙翻攝）

北農表示，年節餐桌除了美味，更重視團圓的儀式感。今年特別精選市場熱銷、深受好評的主廚級料理：

A 組「雙饗年菜組」

包含 瑤柱御品佛跳牆 與 御禮鮑魚鹿野雞湯，兩款皆為長輩最愛、象徵團圓富貴的經典湯品。

廣告 廣告

自取價僅 1,688 元，高 CP 值一次擁有。

B 組「四喜如意組」

包含 御禮鮑魚鹿野雞湯、吉祥如意櫻花蝦米糕、私房秘製白菜獅子頭、經典筍香富貴蹄 四道大菜。

份量澎湃、寓意吉祥，兼具視覺與味覺享受。

自取價僅 2,188 元，輕鬆端出一桌體面年菜。

雙饗年菜組(A)四喜如意組(B)。（圖／記者 張泓笙翻攝）

此外，北農嚴選也同步推出 14 道熱銷年菜加購優惠，讓消費者可依家庭大小與喜好自由加購，打造更彈性的年節菜單。透過一站式年菜服務，幫民眾省下備料與烹調時間，輕鬆在餐桌上展現心意，與家人共享溫暖團聚。

年菜套組即日起開放預訂，提供 來店自取 與 宅配到府 服務，並將於 12 月中旬起陸續出貨。北農提醒，由於年節物流量龐大，建議提前下單，以免春節將近時面臨搶購壓力。

北農嚴選冷凍年菜訂購單。（圖／記者 張泓笙翻攝）

更多商品資訊與訂購請至官方商城查詢：

https://store.tapmc.com.tw/

聯絡人：路副總經理全利

聯絡人電話：0931-288008

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光