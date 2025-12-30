北農獲全國首例職安衛生驗證 吳芳銘：邁向「零災害、零事故」新起點 17

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北農產運銷公司今（30）日舉行頒證儀式，宣布正式通過ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統國際驗證，成為全國首個取得驗證的傳統市場與農產批發單位。北農總經理吳芳銘強調，該驗證不僅象徵公司對「以人為本」的承諾，更是邁向職場「零災害、零事故」的新起點，未來將持續強化安全規範，為傳統市場樹立職安管理的新標竿。

北農近日正式通過ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統國際驗證，正式成為全國首個取得驗證的傳統市場與農產批發市場單位。北農表示，該驗證歷時一年多，涵蓋風險鑑別、作業流程建置、文件制度完善與實務改善等多項工作，並在顧問團隊的專業輔導與全體同仁的投入下，逐步完成管理系統建構。

英國標準協會（BSI）代表於致詞中肯定北農在高風險、高流動性的傳統市場環境中，仍能成功導入國際標準，實屬不易。

吳芳銘表示，ISO 45001：2018的取得不僅是一張證書，更象徵公司對「以人為本、生命安全優先」的具體承諾。他說，通過驗證不是終點，而是邁向「零災害、零事故、同仁健康」的新起點，ISO 45001：2018 所強調的「以人為本」精神，正是企業永續發展的核心基礎。

「此次驗證成果，屬於每一位堅守崗位、落實安全規範的同仁。」北農表示，未來也將加強對外來車輛、承銷人、搬運設備及相關協力單位的安全宣導與管理，透過查核與改善降低不確定風險，營造更安全、健康的工作場域，為傳統市場樹立安全管理的新標竿。

照片來源：台北農產運銷公司提供

