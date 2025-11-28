北農、昇恆昌首合作！6大台灣鮮果進駐桃機出境區販售

北農嚴選截切台灣鮮果首度進駐桃園國際機場。北農提供



臺北農產運銷股份有限公司（北農）與昇恆昌免稅商店啟動首次跨界合作，11月26日起，由北農規劃的「截切生鮮水果」正式導入桃園國際機場出境管制區，在昇恆昌旗下餐飲據點販售，讓海內外旅客在登機前即可直接享用臺灣優質鮮果。

北農表示，雙方7月確認合作後，隨即啟動高標準供貨流程，包括截切加工場評鑑、季節水果供應分析，以及與昇恆昌共同開發具食安與設計美感的包裝形式；11月初完成運輸與冷鏈測試後，商品順利於11月26日首次上架，象徵台灣農產在國際場域的曝光再向前踏出一大步。

首波推出六款截切水果，包括水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁、芭樂。旅客通關後，可在桃園機場的hómee KITCHEN、Wing Café等昇恆昌餐飲據點購買，無論是在候機休息、登機前補充維他命，或作為離境前的味覺記憶，都能輕鬆享受「台灣水果王國」的代表風味。

北農表示，未來將依季節變化滾動調整水果種類，確保旅客吃到的永遠是最當季、最新鮮的台灣水果。

北農強調，本次合作不僅代表商品上架，更象徵北農從傳統市場供應端，正式延伸至零售端的重要轉型。未來也將持續與跨界夥伴合作，讓更多優質台灣農產走到更大的舞台，為台灣農業價值鏈注入新的成長動能。

