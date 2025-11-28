北農 x 昇恆昌聯手 旅客在機場即可享用新鮮臺灣水果

【警政時報 張泓笙／臺北報導】臺北農產運銷股份有限公司（北農）攜手昇恆昌免稅商店展開首次跨界合作。自 11 月 26 日起，由北農嚴格規劃的「截切生鮮水果」正式導入國門出境管制區內的昇恆昌餐飲據點，讓國內外旅客在機場即可輕鬆品味高品質的臺灣水果。

北農截切生鮮水果進駐昇恆昌餐飲據點，旅客在機場即可品味新鮮臺灣水果。（圖／記者 張泓笙翻攝）

北農指出，雙方於 7 月確定合作後，立即啟動一系列高標準供貨流程，包括截切加工場評鑑、季節水果供應盤點，以及與昇恆昌共同開發兼具食安與設計感的包裝。經過運輸與冷鏈測試，產品終於在 11 月 26 日成功上架，為臺灣農產打開嶄新的國際曝光舞台。

廣告 廣告

此次首波推出六款截切水果，包括水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁與芭樂，旅客可在通關後於桃園國際機場的 hòmee KITCHEN、Wing Café 等昇恆昌餐飲據點購入。在等待登機時即可補充維他命，也讓即將離境的旅客帶著臺灣「水果王國」的鮮甜印象踏上旅程。

首波六款截切水果：水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁、芭樂。（圖／記者 張泓笙翻攝）

北農表示，未來將依季節滾動調整水果品項，確保旅客品嚐的始終是最新鮮、最具代表性的臺灣風味。本次合作不僅是產品上架，更象徵北農從傳統批發市場逐步跨足零售端，加速角色轉型。未來北農也將持續攜手多元領域夥伴，讓臺灣優質農產品走向更多場域，為農產價值鏈注入全新的成長動能。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光