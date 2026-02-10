北迴線觀音隧道電纜遭剪 竊盜集團3嫌落網

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）警方今天表示，北迴鐵路觀音隧道內的號誌電纜線，於去年12月遭人剪斷，專案小組之後查出是電纜竊盜集團所為，已逮捕3名嫌犯，依加重竊盜及公共危險罪移送檢方偵辦。

位在宜蘭縣南澳鄉的北迴鐵路觀音隧道，去年12月14日凌晨發生鐵道號誌異常，幸未造成事故。

鐵路警察局花蓮分局今天表示，獲報後展開調查，循線查出電纜竊盜集團犯案，已逮捕王姓、葉姓、藍姓3名涉案男子，並起獲總長26公尺的電纜線及電動油壓剪犯罪工具。

警方調查，王姓主嫌等3人採取具計畫性犯案方式，多次勘查環境，再侵入隧道內行竊，過程中製造偵查斷點、規避警方查緝，經專案小組深入追查鎖定嫌犯身分，陸續拘捕到案，全案已在今年1月22日移送法辦。（編輯：張銘坤）1150210